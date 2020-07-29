Українська співачка Ірина Білик нещодавно опублікувала рідкісні фото свого старшого сина Гліба Оверчука
Як передає Politeka.net, артистка показала, як виріс хлопець, який позував в шоурумі серед одягу і мотоциклів.
Ірина пояснила, що Гліб прийшов підтримати свого молодшого братика Табриза у фотосесії для бренду John Richmond.
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При цьому виконавиця поцікавилася, чи подобаються її прихильницям хлопці з довгим волоссям.
До речі, пару днів тому Ірина створила для Табриза власний аккаунт в Instagram, де вже встигла розмістити кілька фото.
Фолловери побачили в зовнішності Гліба схожість зі Скрябіним: "Так на Скрябіна схожий!!!😍", "Довжина волосся-це особиста справа кожної людини. Я розглядаю, людину в цілому,а не як окремий елемент .Глібу - гарно", "Особисто мені не дуже) але Ваш Гліб дуже гарний хлопець,😉😍 на першому фото в першу мить подумала - Кузьма...".
Раніше ми писали, що популярна співачка Ірина Білик похвалилася новим проектом свого чоловіка Аслана Ахмадова
Вона опублікувала гаряче відео на своїй сторінці в Instagram.
"Про новий проект Аслана я дізналася одна з перших..
Завжди несподівано,завжди естетично мудро...
З нетерпінням чекаю відео і многосерийности його фантазій", - підписала Ірина Білик.
На опублікованому ролику тільки один кадр, який виглядає як плакат. Судячи з нього, нова робота Аслана Ахмадова називається "Гріх". На відео виділяється фотографія, яка складається з двох половинок: "негативу" і "позитиву".
На обох зображений голий Аслан Ахмадов з ангельськими крилами за плечима, який загадково дивиться в сторону в розслабленій позі. Фотографію супроводжує тривожна музика у вигляді дзвону дзвонів.
Нагадаємо, Білик заступилася за "рідних" росіян перед Україною: "В чому вони винні?".
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