Нужно ли будет надевать маски на уроках?

В Минздраве разъяснили, как будут защищаться учителя и ученики, посещая школу в условиях карантина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что карантинные ограничения будут отличаться в зависимости от цвета зоны, в которую попадает школа. Так, в регионах, где будет благоприятная эпидемическая ситуация, учителям разрешат преподавать без масок. А в школах, расположенных в оранжевых зонах, педагогов обяжут носить защитные экраны для лица.

По словам Ляшко, в школу все учащиеся могут заходить в масках, которые будут защищать рот и нос. Во врем уроков маски можно будет снимать. Врач отметил, что на данный момент в рекомендациях содержится норма, обязывающая учителей вести уроки в масках. Эту норму обещают изменить, сменив маски на щитки.

Добавим, что в красных зонах школы не будут работать.

Как известно, в конце июля Минздрав опубликовал ряд рекомендаций для учебных заведений. Согласно документу, к учебе не будут допускать детей с температурой выше 37,2 градусов. Расписание и маршруты в школе должны распланировать таким образом, чтобы избежать скопления людей.

Кроме этого, школы должны быть обеспечены антисептиками и бумажными полотенцами, а сотрудники школы – масками из расчета 1 маска на 3 рабочих часа.

Напомним, что главный санврач Ляшко ошарашил заявлением об отмене местных выборов: «50% территории…».

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