Чиновники из Кабмина рассказали украинцам, как будут работать школы в начале учебного года
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают «Украинские новости».
Так, школы будут работать в зависимости от того, в какой карантинной зоне находятся.
"В "оранжевой" зоне мы дадим рекомендации учителям все таки надевать защитный щиток, который является прозрачным, который позволяет передавать эмоции", - отметил он.
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С первого сентября учеба в школах будет выглядеть следующим образом.
«Оранжевая» зона:
Учителей обяжут носить специальный защитный щиток. Он будет прозрачным и позволит передавать эмоции.
«Зеленая» зона:
Школам в данных регионах требование со щитком действовать не будет. Тем не менее, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты (антисептик)
«Красная» зона:
Школы, которые находятся в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией, работать не будут. Школьники будут переведены на онлайн-обучение, которое будет действовать весь период ужесточенного карантина.
В то же время Ляшко рассказал, что общим правилом ко всем школам будет измерение температуры. Учителей и учеников, у которых температура будет выше 37,2 градуса, не будут пускать в образовательное учреждение.
Кроме того, рекомендуется начинать учебу разных возрастных групп в разное время. Это позволить минимизировать контакты между детьми. В туалетах же должны будут находится одноразовые салфетки, а мыло должно быть жидким.
Напомним, что главный санврач Ляшко ошарашил заявлением об отмене местных выборов: «50% территории…».
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