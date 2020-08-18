Чиновники из Кабмина рассказали украинцам, как будут работать школы в начале учебного года

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают «Украинские новости».

Так, школы будут работать в зависимости от того, в какой карантинной зоне находятся.

"В "оранжевой" зоне мы дадим рекомендации учителям все таки надевать защитный щиток, который является прозрачным, который позволяет передавать эмоции", - отметил он.

С первого сентября учеба в школах будет выглядеть следующим образом.

«Оранжевая» зона:

Учителей обяжут носить специальный защитный щиток. Он будет прозрачным и позволит передавать эмоции.

«Зеленая» зона:

Школам в данных регионах требование со щитком действовать не будет. Тем не менее, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты (антисептик)

«Красная» зона:

Школы, которые находятся в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией, работать не будут. Школьники будут переведены на онлайн-обучение, которое будет действовать весь период ужесточенного карантина.

В то же время Ляшко рассказал, что общим правилом ко всем школам будет измерение температуры. Учителей и учеников, у которых температура будет выше 37,2 градуса, не будут пускать в образовательное учреждение.

Кроме того, рекомендуется начинать учебу разных возрастных групп в разное время. Это позволить минимизировать контакты между детьми. В туалетах же должны будут находится одноразовые салфетки, а мыло должно быть жидким.

Напомним, что главный санврач Ляшко ошарашил заявлением об отмене местных выборов: «50% территории…».

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