Это почувствуют все

Украинские чиновники решили рассказать о том, что часть граждан в ближайшее время ждет новая «волна» ограничений

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на министра Кабмина Олега Немчинова в Facebook.

Так, начиная с 24 августа, ужесточенный карантин на себе почувствуют ряд областей.

К «красной» зоне будут отнесены города: Коломыя, Городенковский, Косовский, а также Косовский и Тисменицкий районы в Ивано-Франковской области. Город во Львовской области; город Беляевка в Одесской области. Города Дубно, Острог, Костопольский, радивиловский и Ровненский район Ровенской области.

В «оранжевой» зоне будут с 24 августа будут:



Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;

Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жолковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;

Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Калучшний, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области;

Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;

Киево-Святошинский район Киевской области;

Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневичский районы Волынской области;

Измаил, Болградский, Николаевский, Овидиопольский и Саратский районы Одесской области;

Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;

Новоднестровск, Выжницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

А вот в «желтой» зоне будут:

Киев;

Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области;

Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцызский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области;

Ровно, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;

Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцевский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области;

Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочиск, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области;

Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;

Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области.

Напомним также, какие ограничения будут действовать в каждой из карантинных зон.

В «зеленой» зоне работать будет все, ограничения будут следующими: ношение маски, соблюдение социальной дистанции.

В «желтой» зоне будут достаточно ощутимые ограничения: запрет на работу учреждений социальной защиты.

Для «оранжевых» зон карантинные ограничения будут доведены до максимума: до запретом будет работа хостелов и турбаз; работа развлекательных заведений и ресторанов; плановые госпитализации; запретят работу спортзалов, фитнес-центров и заведений культуры; работа детских лагерей и массовые мероприятия.

А вот в «красной» зоне будет абсолютно ужесточенный карантин: запрещена работа общественного транспорта, школ и университетов, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Напомним, карантин снова усилили, принято жесткое решение по транспорту: "Укрзализныця отменяет...".

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

Также Politeka писала, что карантин готовятся ужесточить, украинцев предупредили о новых ограничениях: "С 10 августа...".