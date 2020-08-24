Известная телеведущая Снежана Егорова записала видеообращение к президентам Украины, в том числе и к Владимиру Зеленскому

Соответствующий ролик она опубликовала в своем личном Facebook, передает Politeka.net.

Телеведущая призналась, что ей и ее детям начали поступать угрозы после последнего интервью.

"Я не говорю о тех оскорблениях, которые звучат в мой адрес. Я все-таки взрослый человек и привыкла, как публичная личность, слышать в свой адрес разнообразные вещи. Я вас не боюсь. Я отвечаю за каждое свое слово, я не буду оправдываться, но я и не буду молчать. Я буду действовать исключительно в рамках закона, когда как мать защищала права моих детей в юридическом поле, а также поменяла законодательство в сфере семейного права", - заявила Егорова в видеообращении.

Она также заявила, что Владимир Зеленский совершил "уникальное действие", которое адекватные люди оценивают по достоинству.

"Вам доверили свои жизни и надежды 73% граждан нашей страны, а вы плюнули людям в душу и стали таким же, как и все... Люди хотели прекратить войну, бандитизм, терроризм, когда из страны уехало огромное количество людей... Когда люди не могут получить доступ к образованию, а последний оплот нашей науки Борис Патон умер несколько дней назад. Я думаю, что последние дни жизни его оберегали от той информации, когда витает в воздухе...", - продолжила скандальная телеведущая.

Обращение к ПрезидентАМ. -ВИКТОР «Трусливый». -ПЁТР «Кровавый». -ВЛАДИМИР «Брехливый». -это ВЫ-ГЕРОИ УКРАИНЫ. Gepostet von Snezhana Egorova am Sonntag, 23. August 2020

Ранее известная телеведущая Снежана Егорова рассказала, как потеряла ребенка на большом сроке беременности.

Телеведущая - многодетная мать, однако мало кто знает, что Снежана Егорова могла бы воспитывать шестерых детей, если бы не фатальный случай.



"Это был ужас моей жизни. Наверное, самый страшный", - признается телеведущая.

Справиться с горем Снежане помогло время, а также рождение детей. После этого трагического случая Егорова родила еще двоих сыновей и дочь.

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