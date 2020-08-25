Украинская писательница Оксана Забужко резко высказалась о нынешней власти

По ее словам, нынешняя украинская власть работает, как "болотная" прослойка, которая должна удовлетворить Россию. Но они не понимают, что украинцы не желают возвращаться к РФ, что доказывают каждый день на Донбассе.

Такое мнение она озвучила в интервью для издания Обозреватель.

"Надо слушать, что говорит Путин. А говорит он, давно и прямо, что никакой Украины нет, и его цель в этой войне четкая и явная: или мы должны стать русскими, или умереть. Нынешняя так называемая украинская власть работает, как "болотная" прослойка, которая должна удовлетворить Россию. Но украинцы уже показали, еще в 2014-м году, пусть даже они были дезориентированы телевизором, – в Россию таки не хотят! Настолько не хотят, что берут оружие и идут защищать от нее свою землю, к превеликому удивлению "той стороны"", - заявила она.

Писательница добавила, что Россия хочет иметь в Украине ту власть, которая будет всячески проталкивать размытую, неопределенную, "болотную" идентичность. Кроме того, она объяснила цель русского языка в Украине.

"России в Украине нужна идентичность, при которой мы пусть, может, не совсем русские, но не совсем и нерусские, и вообще, давайте "объединять страну". Вот она как бы такая у нас бедная-пребедная, вся разъединенная-разъединенная, что лишь русский язык и может ее "объединить". А потом, следующим шагом, этот же язык "объединит" нас с Россией", - объяснила она цель России в Украине.

Напомним, Оксана Забужко заявила, если РФ удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа.

Как сообщала Politeka, Оксана Забужко заявила, что Владимир Путин может готовиться к новому этапу аннексии.

Также Politeka писала, что Забужко посоветовала отправить на карантин жителей Донбасса.