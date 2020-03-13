Володимир Путін може готуватися до нового етапу анексії

Таку думку у своєму Facebook озвучила українська письменниця і поетеса Оксана Забужко, передає Politeka.net.

Зокрема, вона вирішила прокоментувати оголошення в Росії громадян України та Білорусі "носіями" російської мови.

"Вірус "Росія" вбиває нас щодня і регулярно, і ніяких спроб захистити від нього країну чинне керівництво не демонструє – навпаки, всіляко демонструє, що воно "вірус-Росія-френдлі", – попередила Забужко.

За її словами, зміни до Конституції означають, що українці нібито будуть підкорятися Кремлю за мовною ознакою.

Забужко також в подиві, чому МЗС України ніяк не відреагувало на скандальні зміни, адже після такої заяви "дипломати повинні були кричати на весь світ".

"Просто ще ніхто не оцінив як слід величі задуму: це ні що, як підготовка повзучої "анексії з мови", - проаналізувала вона новий план Кремля під назвою "Анексія-2".

Підсумовуючи, Оксана Забужко порекомендувала українцям уникати російської мови в міжнародному спілкуванні і завжди акцентувати увагу на національній ідентичності.

"І так – до кінця війни. Зона турбулентності почалася. Пристебніть ремені безпеки", – резюмувала письменниця у своєму Facebook.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін зможе правити вічно в Росії після схвалення поправки про обнулення президентських термінів.

Він особисто підтримав запропоновану поправку, при цьому зазначивши, що остаточне рішення має залишатися за Конституційним судом.

Після його слів Державна Дума підтримала поправку про зняття обмежень по кількості президентських термінів. Це дозволить Путіну балотуватися на президентські вибори в 2024-му році.

Нагадаємо, Путін достроково піде у відставку: стали відомі важливі деталі.

Як повідомляла Politeka, Путін однією фразою видав свій діагноз, росіяни в сльозах.

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