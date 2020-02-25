Якщо Росії вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу

Таку думку озвучила українська письменниця Оксана Забужко в інтерв'ю для журналістів видання Апостроф.

Вона підкреслила, що агресор веде війну саме за людські ресурси, необхідні для свого виживання. Вона також порадила подивитися на аннексований Крим, адже одразу зрозуміло, що може чекати на всю Україну.

"Подивіться на Крим, куди понаїхали з російської глибинки на всі посади, а кримчакам кажуть: якщо хочете робити кар'єру, то вас чекають в сонячному Магадані. У росіян купа незаселених, неосвоєних територій, де треба тримати вмираючі залишки сталінської індустріалізації, яка робилася кров'ю і кістками засланців. Це все вимираючі міста", - зауважила письменниця.

Забужко пояснила побоювання окупантів тим, що у вбитих куточках РФ зараз відбувається жорстка нехватка населення. Там склалася така ситуація, що в будь-який момент може зупинитися залізниця і навіть перестати працювати стратегічні об'єкти.

Вона зазначила, що Росії потрібні кадри, потрібні люди, які будуть працювати в тих куточках РФ з яких росіяни масово тікають у великі міста.

"Їм треба тупо виселити мільйони українців на ту ж залізницю і забрати собі частину в армію, тому що "без хохлів армія не працює" – вони визнали це ще в 1990 році. Як вони кажуть, "хахли" були тим самим цементом, молодшим офіцерським складом, який створював скелет. Їм потрібен наш ресурс. Не тільки вугілля та заводи, які вони одразу вивезли. Подивіться, що вони роблять на Донбасі – і зрозумійте, що їм треба більше", - попередила Забужко.



