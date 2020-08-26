Об этом заявил работник завода "Семки" компрессорщик Кошкин, комментируя жалобы прокуроров рейдеров Волобуева Б. С. и Жернового А. М. в Совет прокуроров Украины

В данной жалобе они заявляют, что работники завода ненастоящие, а пресса - продажная, пишут comments.ua.

Напомним, в ходе дела о рейдерском захвате предприятия сейчас ГБР расследует производство по подозрению следователя СБУ В. Прохненко в злоупотреблении властью и служебном подлоге прокуроров А. Жернового и А. Рубана. Аттестационная комиссия Генеральной прокуратуры

приняла решение об увольнении из органов прокуратуры первого

заместителя прокурора Сумской области В. Рубана.

«Прокуроры, которые хотели арестовать наш завод, жалуются, что об этом стало всем известно. Жалуются, что их в прессе прямо называют рейдерами. Жалуются на прессу и на саму жизнь», - заявляет компрессорщик Кошкин.

«Если «уважаемые прокуроры» сомневаются в том, что Я (компрессорщик Кошкин) не являюсь работником производства, то вот моя трудовая книга (показывает документ в кадр) - я здесь работаю с 2016 года. Также вы всегда можете приехать и убедиться в этом на производстве, которое вы сомнительным путем пытались отобрать у законных владельцев», - продолжает компрессорщик Николай.

Работник завода добавляет: «Если вы сомневаетесь в независимости прессы в Украине, то Вам стоит обращаться не в Совет прокуроров, а в общественные организации, работающие на защите свободы слова и независимости прессы - и вместе с ними бороться за свободу слова».

"У нашего трудового коллектива есть сомнения относительно вас самих. Со стороны возникает впечатление, что вы пытаетесь избежать наказания, а, возможно, даже вернуться на занимаемые должности. Но важно помнить, что реформы, которые проводит глава Офиса, являются необратимыми и европейскими, в которых нет места мошенничеству и преступности. Верим в то, что без воров прокуроров, частная собственность и рабочие места будут защищены. А страна-процветающей", - резюмирует свой ответ на жалобу прокуроров Николай Кошкин.