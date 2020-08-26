Украинская писательница Оксана Забужко рассказала, как страна-агрессор уничтожает Украину

По ее словам, Россия всегда боролась, борется и будет бороться за сохранение своего влияния через русский язык на нашей территории. И эти сигналы не стоит игнорировать, иначе Украина может потерять суверенитет.

Такое мнение она озвучила для журналистов издания Обозреватель.

"Языковые скандалы Россия системно и регулярно подогревает не только внутри нашей страны, но и через Запад – это уже говорю вам как инсайдер: как писатель, переведенный в 20 странах, а это значит постоянное присутствие на западных книжных рынках и в западном информационном пространстве...", - отметила Забужко.

Она объяснила, что Россия навязывает Западу идею, словно "Киев - это третий город Российской империи" и многие немцы из-за российской подачи в это клятвенно верили до 2014 года, когда Россия начала проводить агрессивную политику против Украины.

"Немецкие элиты все ощущают себя виноватыми за Вторую мировую войну "перед Россией", а нас воспринимают, с российской подачи, как неких "русских баварцев", с каким-то там своим диалектом. И эту технологию очень хорошо эксплуатирует Путин. Мол, Россия "победила фашизм", и теперь она как бы выходит главный в Европе "санитар леса": кого назначит фашистом – тот им и будет", - объяснила писательница.

Напомним, Оксана Забужко заявила, если РФ удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа.

Как сообщала Politeka, Оксана Забужко заявила, что Владимир Путин может готовиться к новому этапу аннексии.

Также Politeka писала, что Забужко посоветовала отправить на карантин жителей Донбасса.