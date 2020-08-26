Елена Билозерская воевала на Донбассе с самого начала российской агрессии

Украинская военная, журналистка и блогер Елена Билозерская завершила службу в рядах ВСУ Как передает Politeka, об этом она написала на своей странице в соцсети. По ее словам, она уволилась в запаз по состоянию здоровья и в ближайшее время будет заниматься лечением. "Сегодня последний день моей службы в ВСУ. Я теперь тоже ветеранка - необъявленной замороженной войны. В ближайших планах - лечение, а там увидим. Думаю, моя дальнейшая деятельность так или иначе будет связана с защитой Отчизны. И да, я вернусь на фронт, если ситуация изменится", - написала она.

Также она заверила, что не собирается участвовать в выборах, поэтому попросила "не разводить политическую конспирологию". "Однако и в стороне политических процессов больше не буду. Мне теперь можно писать все, за что не забанит Цукерберг", - отметила Билозерская.

Она сообщила, что в дальнейшем планирует поддерживать проукраинские силы и попытается реализовать несколько творческих замыслов. Также военная поблагодарила всех командиров и подчиненных, которые служили вместе с ней в течение этих лет.

Напомним, ранее Елена Билозерская посоветовала белорусам готовиться к партизанщине на случай поражения их восстания.

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