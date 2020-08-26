Вже друге "гучне" призначення за останній час

Президент України Володимир Зеленський призначив новим командувачем Сил спецоперацій (ССО) ЗСУ легендарного офіцера Григорія Галагана

Як передає Politeka, про це написав військовий експерт Олексій Арестович на своїй сторінці в соцмережі.

Експерт зазначив, що Галаган - це особистий ворог Кремля, і тепер він обіймає ключову посаду в системі нацбезпеки України.

"Ніяк не можу зрозуміти, як проклятий зрадник, агент Москви, маріонетка Зеленський, призначає другого поспіль легендарного офіцера, спецназівця, особистого ворога Кремля, людину, заслужену більш, ніж по самі брови, Григорія Галагана на ключову посаду в системі національної безпеки України - командуючого Силами спеціальних операцій України", - написав Арестович.

Він також нагадав про ще одне нещодавнє призначення - Кирила Буданова на посаду начальника ГУР.

"Ну ж бо зрадофіли, включайтеся. Я хочу послухати ваші пояснювальні схеми даних дивних подій. Одну я вже знаю - це все "... група Вагнера", так?" - написав Арестович.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський призначив на посаду начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, якого намагались ліквідувати росіяни.

Арестович зазначив, що Буданов - це той самий офіцер, на якого грішать росіяни як на командира РДГ ГУР, яка здійснила безпрецедентний вихід на окуповану територію Криму в 2016 році, і в бою знищила командира групи спецпризначенців ФСБ, єфрейтора ВДВ, а також поранила ще декількох інших російських військових "в небувалий прорив після зради".

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