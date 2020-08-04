Влада бреше про деталі смерті українського морського піхотинця Ярослава Журавля Як повідомляє Politeka , про це заявили на сторінці "Рух опору капітуляції" в Facebook.

Зазначається, що побратими загиблих під час обстрілів 13 липня під Зайцевим, під час яких загинув військовий медик, а також отримав поранення розвідник Ярослав Журавель, оприлюднили звернення, в якому вони виклали деталі ситуації, які суттєво відрізняються від офіційної версії, озвученою владою.

У зверненні йдеться про те, що в період з другої половини дня 13 липня по 18 липня включно в районі, де в останній раз бачили пораненого морпіха ще живим, не було жодних обстрілів та спроб порятунку українського бійця. Крім того, відео з безпілотника одразу зафіксувало місце знаходження пораненого.

У зверненні наголошується, що Ярослав Журавель помер від нестачі крові в період з 14 по 16 липня, що розходиться з офіційною версією влади і командування ЗСУ, які заявили, що бойовики нібито не дали дозволу на пошук пораненого в "сірій зоні". У зверненні також заявляють, що були дві групи спецназу, які були готові вийти на пошук поранених та загиблих, і вони двічі давали запит на вище командування і двічі отримали відмову.