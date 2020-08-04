Влада бреше про деталі смерті українського морського піхотинця Ярослава Журавля
Як повідомляє Politeka, про це заявили на сторінці "Рух опору капітуляції" в Facebook.
Зазначається, що побратими загиблих під час обстрілів 13 липня під Зайцевим, під час яких загинув військовий медик, а також отримав поранення розвідник Ярослав Журавель, оприлюднили звернення, в якому вони виклали деталі ситуації, які суттєво відрізняються від офіційної версії, озвученою владою.
У зверненні йдеться про те, що в період з другої половини дня 13 липня по 18 липня включно в районі, де в останній раз бачили пораненого морпіха ще живим, не було жодних обстрілів та спроб порятунку українського бійця.
Крім того, відео з безпілотника одразу зафіксувало місце знаходження пораненого.
У зверненні наголошується, що Ярослав Журавель помер від нестачі крові в період з 14 по 16 липня, що розходиться з офіційною версією влади і командування ЗСУ, які заявили, що бойовики нібито не дали дозволу на пошук пораненого в "сірій зоні".
У зверненні також заявляють, що були дві групи спецназу, які були готові вийти на пошук поранених та загиблих, і вони двічі давали запит на вище командування і двічі отримали відмову.
"Побратими загиблих обіцяють звернутися у військову прокуратуру з приводу даної ситуації. Ми ж у свою чергу ще раз закликаємо звертатися до ДБР за фактом посадового злочину В.Зеленського, який (факт) після оприлюднення заяви побратимів загиблих, є ще більш очевидним", - йдеться в повідомленні "Руху опору капітуляції".
З повним текстом звернення побратимів загиблих можна ознайомитись тут.
Як повідомляла Politeka, ООС розповіли, що окупанти зробили з тілами медика і морпіха: "Уражені органи і кістки...".
Також Politeka писала, що загиблого на Донбасі Ярослава Журавля зустрічали живим коридором: на Дніпропетровщині провели в останню путь морпіха-героя.
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