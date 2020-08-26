Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук высказался о жителях Донбасса
Первый президент Украины заявил, что большинство жителей оккупированного Донбасса не хотят возвращаться в состав Украины. Но в то же самое время он добавил, что они не против вернуться в Украину на условиях автономии, чтобы "общаться" с Россией.
Такое заявление Леонида Макаровича украинцы приняли в штыки. В сети поднялась буря негатива как в сторону первого президента Украины, так и жителей временно неподконтрольных территорий.
"Надо спросить у народа, хотят ли они Донбасс вернуть в Украину", "Они звали Россию, пусть идут туда, подарили на две пенсии хватит", "Кому не нравится в Украине - флаг в зубы и в Россию через мост!", "Возвращаться не хотят, деньги Украинские хотят, две пенсии лучше", "Пусть хозяйничают в себя. Они ж кормили Украину. Навыки есть. Флаг в руки!", "Уже одну автономию Кравчук в 1991 году позволил. Не хотят в Украину - пусть п ... ть в Россию, пока ветер без сучков", - писали в сети.
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Ранее мы сообщали, что политолог Сергей Таран, выразил уверенность в том, что Леонид Кравчук котовит измену.
По его словам, Кравчук может совершить государственную измену путем признания российско-украинского противостояния на Донбассе "внутренним конфликтом".
Напомним, Кравчук заявил о готовности наладить связь с ОРДЛО.
Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.
Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".