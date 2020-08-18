Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина предложит различные варианты переговоров с ОРДЛО

Политик отметил, что российская сторона обвиняет Киев в якобы нежелании разговаривать, но Украина готова к переговорам. Кроме того, он отметил, что украинская делегация предложит несколько вариантов переговоров с представителями ОРДЛО. В частности, они могут пройти в формате круглых столов.

Такое мнение он высказал в комментарии "РБК-Украина".

"Мы (Украина прим.ред) хотим и будем общаться с ними (представителями ОРДЛО прим.ред), но мы же не можем общаться с телеграфным столбом. Если кто-то со своей стороны не захочет, то мы же не сможем его заставить. Мы предложим варианты, может, круглые столы с теми людьми, которые там и здесь. Попросим нейтрального человека, чтобы он был модератором. Чтобы люди сели и у них никто не был начальником, общались и искали пути решения этого вопроса Донбасса", – объяснил Кравчук.

В то же время политик сказал, что договариваться следует не о том, чего хотят главари так называемых "республик", а о желаниях обычных людей.

"Чтобы мы знали, что нужно нам, Украине, сделать, чтобы нас поняли, услышали и действовали адекватно. И если мы почувствуем, и у нас будут аргументы, которые мы сможем обнародовать, что "та сторона" не хочет искать пути, а ставит препятствия, то мы будем об этом говорить откровенно, подкрепляя свои слова, подчеркиваю, документами", – подчеркнул он.

Напомним, Звиробий накинулась на Кравчука, не обошлось без оскорблений.

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