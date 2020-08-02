Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности вести переговоры с ОРДЛО



Как передает Politeka.net, свою позицию он озвучил в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте старницу до конца)

По его словам, нужно искать пути решения конфликта на Донбассе.

"Если мы хотим чего-то добиться, хотим мира на Донбассе, - как можно добиться мира, ни с кем не разговаривая?! Придут силы ООН, ОБСЕ, поставят своих военных, наденут белые каски, и все? Не будет такого", - отметил глава ТКГ в Минске.

Кравчук напомнил, что в начале конфликта на Донбассе уже предлагал вести переговоры с представителями непризнанных республик.

"Я на одном из телеканалов обратился к главарям Луганской и Донецкой областей с просьбой: пожалуйста, подготовьте письменно предложения, что вы хотите иметь на территории этих районов - это особый статус, автономия, признаки государственности, напишите, на какие шаги вы могли бы пойти для компромисса", - отметил политик.

Политик уточнил, что речь идет не о прямых переговорах.

"Есть там люди, которые не завязаны, скажем, чисто на политических вопросах, возможно, есть ученые, возможно, есть другие - и с той, и с нашей стороны начать говорить на этом уровне", - пояснил Кравчук.

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет бороться за мир в рамках минских переговоров. Как подчеркнул глава государства, от этого зависят санкции против Российской Федерации. Он дал год на то, чтобы решить урегулировать ситуацию в Минске.

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