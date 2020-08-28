В сети показали чем кормят украинских военнослужащих

Как передает Politeka.net, соответственное фото опубликовал доброволец Михаил Шептуха на своей страничке в Facebook.

"Ужин костями курицы в 28-й бригаде! Нет слов. Начальнику столовой по барабану!", - говорится в подписи к снимку.

Снимок также распространила и известный волонтер Наталья Юсупова, 

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"Только публичная порка помогает. Опять начинается беспредел с военным питанием. 28 бригада, это что вообще такое?", - возмутилась она в подписи к фото.

Украинцы в сети также выразили свое недовольство рационом военнослужащих.

"О**еть. А где деньги, которые я с предприятия плачу в виде военного сбора?", "Нормально тебе там насыпали не жалуйся, поверь по начало было вообще что собаки жрать не хотели", "Это пипец ,как Вы там держитесь на такой еде?", - писали возмущенные украинцы под снимком.
 

Ранее мы сообщали, что военнослужащего в Краматорске обвинили в присвоении военного имущества

Как установили следователи, младший лейтенант, угрожая мерами дисциплинарного воздействия, отдавал подчиненным незаконные приказы получать со склада воинской части продукты питания для столовой госпиталя в меньшем количестве, чем установлено нормами.

Напомним, "Россияне будут скрипеть зубами": Украину поразило новое назначение.

Ранее Pliteka сообщала, что боевики активизировали на Донбассе, тревожные данные разведки: "противником были проведены...".

Также Politeka писала, что Зеленский наградил орденом "За мужество" бойца, который бросил группу во время боя.