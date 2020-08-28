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В сети показали чем кормят украинских военнослужащих

Как передает Politeka.net, соответственное фото опубликовал доброволец Михаил Шептуха на своей страничке в Facebook.

"Ужин костями курицы в 28-й бригаде! Нет слов. Начальнику столовой по барабану!", - говорится в подписи к снимку.

Снимок также распространила и известный волонтер Наталья Юсупова,

"Только публичная порка помогает. Опять начинается беспредел с военным питанием. 28 бригада, это что вообще такое?", - возмутилась она в подписи к фото.

Украинцы в сети также выразили свое недовольство рационом военнослужащих.