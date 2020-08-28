В сети показали чем кормят украинских военнослужащих
Как передает Politeka.net, соответственное фото опубликовал доброволец Михаил Шептуха на своей страничке в Facebook.
"Ужин костями курицы в 28-й бригаде! Нет слов. Начальнику столовой по барабану!", - говорится в подписи к снимку.
Снимок также распространила и известный волонтер Наталья Юсупова,
Врачи борются за Елену Кравец, что будет с "Кварталом 95": "Держись, дорогая!"
Мурат Налчаджиоглу нашел новую копию Ани Лорак и вывел ее в свет: "Брюнетка с идеальными..."
Жгучая экс-солистка «Серебро» порезвилась на траве и смутила всех видом без белья: "Греческая богиня"
Беда случилась с сыном Зеленского, президент сделал заявление: "В больнице вместе с..."
"Только публичная порка помогает. Опять начинается беспредел с военным питанием. 28 бригада, это что вообще такое?", - возмутилась она в подписи к фото.
Украинцы в сети также выразили свое недовольство рационом военнослужащих.
Ранее мы сообщали, что военнослужащего в Краматорске обвинили в присвоении военного имущества
Как установили следователи, младший лейтенант, угрожая мерами дисциплинарного воздействия, отдавал подчиненным незаконные приказы получать со склада воинской части продукты питания для столовой госпиталя в меньшем количестве, чем установлено нормами.
Напомним, "Россияне будут скрипеть зубами": Украину поразило новое назначение.
Ранее Pliteka сообщала, что боевики активизировали на Донбассе, тревожные данные разведки: "противником были проведены...".
Также Politeka писала, что Зеленский наградил орденом "За мужество" бойца, который бросил группу во время боя.