​​Русскоговорящий гражданин Германии, поддерживающий Путина, устроил аукцион невиданной щедрости в центре Львова

Об инциленте, который произошел в городе, сообщает телеграмм-канал «Украинский Диалог».

По информации источника, мужчина раздавал деньги прохожим со словами «тебе Иисус дает», а также называл себя миллиардером, который продал свой бизнес и приехал из Германии, чтобы помогать украинцам.

Правоохранители выяснили, что «мецената» зовут Денис Барон. Ранее на своих страницах в социальных сетях мужчина рассказывал о том, что Европа хочет «купить» Украину, чтобы сделать ее граждан рабами.

Кроме того, немец признавался в любви к российскому президенту Владимиру Путину и утверждал, что украинцы и россияне – один народ.

В Германии Барон был замечен в провокациях с призывами к властям страны выйти из состава ЕС и НАТО.

В Украине с мужчиной с таким послужным списком церемониться не стали. Служба безопасности Украины вместе с полицией депортировали его, запретив ему три года приезжать в нашу страну.

Ранее мы писали о том, что блогер и адвокат Татьяна Монтян засветилась в Донецке , где отметилась в эфире местной пропагандистской программы «ОплотТВ», которую ведет российский журналист, поддерживающий боевиков Андрей Бабицкий. Вторым гостем эфира стал бывший «министр ДНР» Александр Кофман.

Позже Кофман написал в соцсети, что приезд Монтян вызвал недовольство у местных, однако напомнил, что с 2014 года «Татьяна – наш преданный друг и союзник».

Напомним, скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди.

Как сообщала Politeka, скандальный крымчанин жестко поплатился за любовь к Путину.

Также Politeka писала, что фанат Путина завыл от безнадеги и выдал, к чему привела оккупация.