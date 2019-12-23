Туристам, которые желают поехать в аннексированный Крым на новогодние праздники посоветовали этого не делать
Как оказалось в аннексированном Крыму оккупанты желают закрыть главный туристический объект - уникальный парк львов «Тайган».
Об этом написал крымский блогер Александр Горный в своем блоге для «Эха Москвы».
В свое время он активно поддерживал президента РФ Владимира Путина, а также не раз высказывал радость из-за оккупации Россией украинского полуострова.
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В блоге Горный отметил, что Белогорский суд 5 декабря нынешнего года, принял решение закрыть парк львов «Тайган». Пока парк будет закрыт лишь на месяц то есть до 5 января. После этого туристический объект будет закрыт по решению собственника.
«Главный туристический объект, известный на весь мир, закрыт и этот «чудо-министр туризма» Вадим Волченко, который является ставленником кремлёвского пропагандиста, греющее кресло, продолжает молчать, ему не до этого, оно озадачено освоением денег ФЦП», - написал фанат Путина.
Владелец зоопарков «Тайган» и Сказка Олег Зубков в то же самое время подтвердил, что его парки желают отжать, а те, кто в этом заинтересован делают все возможное, чтобы этого добиться.
Также ранее сообщалось, что оккупационные власти решили построить рядом с зоопарком «Тайган» в Крыму карьер.
О данной катастрофе сказано в публикации, сделанной в личном блоге Олега Зубкова, директора зоопарка. Примечательно, что немногим ранее Зубков поддерживал захват полуострова Российской Федерацией. Но теперь, действия оккупантов повергают его в ужас
Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.
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