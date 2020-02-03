В Крыму арестовали известного любителя Владимира Путина и сторонника оккупации – директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на пресс-службу парка.

Как стало известно, Белогорский райсуд аннексированного Крыма 3 февраля за неявку на заседание арестовал на два месяца бизнесмена Олега Зубкова, который владеет крупнейшим в Европе сафари-парком «Тайган» и зоопарком «Сказка». Адвокат Зубкова планирует оспаривать решение суда.

Суд рассматривает инцидент, который произошел в «Тайгане» в июле 2018 года. Тогда туристка из России вошла на территорию парка и положила руку на гриву одному из львов ради фотографии. Во время съемки зверь укусил женщину за руку.

Россиянка пожаловалась на то, что в момент атаки животного Зубков находился рядом, но не смог успокоить львов. По факту случившегося «Следственный комитет» в Крыму начал проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.

Сам Зубков после этой истории начал жаловаться на «рейдерский захват» его зоопарка.

Что интересно, ранее предприниматель очень активно поддерживал аннексию Крыма, публично выступая в поддержку действий России. В связи с этим новость о его аресте вызвала большой резонанс в сети.

«В 2014 году владелец крымского сафари-парка радовался "вежливым людям", Путину и Крымнашу. Карма нашла героя: теперь он сидит в СИЗО Как гласит народная мудрость, иногда Бог наказывает исполнением желания», «получай руцкий мир», «хоть камни с неба?», «Помните, как в 2014-м "крымнаш" Олег Зубков грозил вывести на улицы своих питомцев, чтобы они растерзали бЕндеровцев? Но львы предпочли туристов из РФ. Теперь Олег, для начала, проведет 2 месяца под арестом по делу о нападении льва на оккупантку из Кирова», «Так будет с каждым еб**ном зовущим Путена», - пишут люди.

Отметим, что ранее Зубков уже начал прозревать насчет ситуации в Крыму и даже пытался взывать к Владимиру Путину.

Так, он написал главе РФ и пожаловался на руководителя оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

По его словам, в том, что в Крыму все плохо, виноват Аксенов. Зубков просит российского президента вернуть Крым крымчанам, а Аксенова забрать в Москву.

Напомним, известный любитель "русского мира" взмолил у Путина о пощаде.

Как сообщала Politeka, известный крымчанин поплатился за любовь к Путину: "придется усыплять".

Также Politeka писала, что фанат Путина завыл от безнадеги и выдал, к чему привела оккупация.