В Крыму арестовали известного любителя Владимира Путина и сторонника оккупации – директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова
Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на пресс-службу парка.
Как стало известно, Белогорский райсуд аннексированного Крыма 3 февраля за неявку на заседание арестовал на два месяца бизнесмена Олега Зубкова, который владеет крупнейшим в Европе сафари-парком «Тайган» и зоопарком «Сказка». Адвокат Зубкова планирует оспаривать решение суда.
Суд рассматривает инцидент, который произошел в «Тайгане» в июле 2018 года. Тогда туристка из России вошла на территорию парка и положила руку на гриву одному из львов ради фотографии. Во время съемки зверь укусил женщину за руку.
Россиянка пожаловалась на то, что в момент атаки животного Зубков находился рядом, но не смог успокоить львов. По факту случившегося «Следственный комитет» в Крыму начал проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.
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Сам Зубков после этой истории начал жаловаться на «рейдерский захват» его зоопарка.
Что интересно, ранее предприниматель очень активно поддерживал аннексию Крыма, публично выступая в поддержку действий России. В связи с этим новость о его аресте вызвала большой резонанс в сети.
«В 2014 году владелец крымского сафари-парка радовался "вежливым людям", Путину и Крымнашу. Карма нашла героя: теперь он сидит в СИЗО Как гласит народная мудрость, иногда Бог наказывает исполнением желания», «получай руцкий мир», «хоть камни с неба?», «Помните, как в 2014-м "крымнаш" Олег Зубков грозил вывести на улицы своих питомцев, чтобы они растерзали бЕндеровцев? Но львы предпочли туристов из РФ. Теперь Олег, для начала, проведет 2 месяца под арестом по делу о нападении льва на оккупантку из Кирова», «Так будет с каждым еб**ном зовущим Путена», - пишут люди.
Отметим, что ранее Зубков уже начал прозревать насчет ситуации в Крыму и даже пытался взывать к Владимиру Путину.
Так, он написал главе РФ и пожаловался на руководителя оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.
По его словам, в том, что в Крыму все плохо, виноват Аксенов. Зубков просит российского президента вернуть Крым крымчанам, а Аксенова забрать в Москву.
Напомним, известный любитель "русского мира" взмолил у Путина о пощаде.
Как сообщала Politeka, известный крымчанин поплатился за любовь к Путину: "придется усыплять".
Также Politeka писала, что фанат Путина завыл от безнадеги и выдал, к чему привела оккупация.