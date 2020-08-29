Facebook и Instagram просочились в сеть 150 млн пользователей LinkedIn

Как передает Politeka.net об этом сообщили на Telegram-канале "IT Geek's Будущее сейчас".

"Из нее можно узнать ФИО пользователей, страну проживания, место работы, должность, данные по подписчикам и контактную информацию, а также получить прямые ссылки на их профили", - говорится в сообщении.

Сервер с базой данных принадлежал компании Shenzhen Benniao Social Technology и размещался на площадке Alibaba.

Основатель DLBI Ашот Оганесян отметил, что эта утечка не представляет большой опасности, поскольку содержит те данные, которые пользователи самостоятельно выложили в открытый доступ.

Ранее в СНБО сообщили о серьезной утечке данных.

На сервисе Cloudflare, который предоставляет сетевые услуги по сокрытию настоящих IP-адресов для смягчения DDoS-атак, произошла утечка данных, несущая угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.

В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6500 с доменом" ua", в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО.