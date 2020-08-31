В Николаевской области просят о помощи для 6-летней девочки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Львовскую мануфактуру новостей".

Так, маленькая Юлиана, у которой обнаружили опухоль мозга, нуждается в срочной помощи, чтобы получить шанс на нормальную жизнь.

СМИ сообщают, что 6-летняя Юлиана Кущак живет в селе Березины на Николаевщине. Девочка нуждается в помощи неравнодушных соотечественников, чтобы получить шанс на выздоровление. У Юлианы обнаружили злокачественную опухоль мозга, а теперь девочку может спасти только дорогостоящая операция в Израиле.

"Наша Юлианочка как раз должна была идти в первый класс. Как она этому радовалась, вы даже не представляете. Постоянно говорила о том, как она впервые сядет за парту и хвасталась новеньким портфельчиком. А две недели назад пожаловалась родителям, что болят глазки. Сразу обратились к врачу. Во время обследования окулист поняла, что здесь проблема совсем не в глазах и направила девочку на МРТ. Там подтвердили неутешительный диагноз – рак мозга", - сообщила тетя девочки Оксана Царик.

Родители сразу же начали обращаться в различные клиники, чтобы спасти кроху. Прооперировать украинку согласились в Израиле. На пути к спасению ребенка важна каждая минута. На операцию нужно 50 тысяч евро, и такой огромной суммы у семьи Кущак нет.

Родители обращаются ко всем неравнодушным украинцам с просьбой помочь спасти маленькую Юлиану и исполнить ее мечту - сесть за парту со своими сверстниками.

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