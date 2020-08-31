Дочь защитника Украины рассказала о своем отце и ошелосила эмоциональными словами

За годы войны простым людям еще трудно реагировать, подобрать слова в ответ на встречу с человеком, чей родной, близкий человек погиб на войне на Донбассе.

Об этом рассказала Виктория Климчук-Длугач, дочь погибшего на Донбассе добровольца Сергея Климчука, передает dnews.dn.ua.

Сергей Климчук родом из Волыни, занимался правозащитной деятельностью, работал в университете, оказывал юридическую помощь.

«Он был очень светлым человеком. Когда я родилась, папе было 24 года. Но тот период жизни, что я его помню, он никогда не был спокойным человеком, который сидит на диване. Я его помню человеком больше действия, чем слова. Он всегда был патриотом Украины – и не на словах, а действенным. Ни одна революция мимо нашей семьи не проходила», – говорит Виктория.

Сергей отправился на Донбасс добровольцем летом 2014 года, погиб на 17-й день участия в военных действиях. Ему было 45 лет.

«Мой отец был в добровольческом батальоне "Айдар". Папа попал на войну в конце июля и уже 17 августа произошел бой, в котором он погиб», – рассказала девушка.

«Есть такой стереотип, что живущий ветеран или погибший – это несчастный мальчик, которого "забрали в АТО", мобилизовали, для некоторых – чуть ли не с поезда сняли. Но, как правило, для людей, которых я знаю, на 90% – это сознательный выбор человека. Пойти на войну и отстаивать ее территориальную целостность, независимость. Для кого-то эти слова – набор клише, но не для ветеранов. И когда на твою страну нападают, они не могли стоять в стороне», – поделилась Виктория Климчук-Длугач.

И пример ее отца, иных добровольцев как раз диссонирует с общественным образом «несчастного мальчика. «Мой отец был в добровольческом батальоне Айдар. Здесь ситуация понятна – добровольцы, взрослые люди идут на войну, а не "мальчики". Папе было 45 лет, у него уже семья, взрослая дочь, 3 высших образования, 3 работы», – отметила Виктория.

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