На Донбасі загинув український військовий Володимир Рудик

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

За даними 14-ї ОМБр, старший лейтенант Володимир Рудик помер через необережне поводження зі зброєю.

"Командування частини повідомляє про трагічну смерть старшого лейтенанта Володимира Рудика. За результатами попередньої службової перевірки, воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю. Командування бригади висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Володимира", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що загиблому воїну був 31 рік, він родом з Тернопільщини.

В коментарях обурились з приводу того, що про трагедію у ЗСУ повідомляють із запізненням (боєць помер 21 серпня), у відповідь на що в 14-й ОМБр наголосили, що інформація надається після проведення службової перевірки, на що потрібен був час.

"Шановні, всі, хто тут рветься висловитися щодо своєчасності допису... Здається, чітко написано: "за результатами службової перевірки". Навіть, якщо ви вмієте проводити такі речі блискавично, ми щиро НЕ бажаємо вам проводити їх у таких випадках... Коментарі тих, хто бажає показати власну недоречну обізнаність чи якимось чином спекулюватиме на смерті нашого побратима, видалятимуться. Дякуємо за розуміння", - відповіли у пресслужбі 14-ї ОМБр.

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