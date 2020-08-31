И. о. министра образования Сергей Шкарлет рассказал, что будет со школьными каникулами

Известны рекомендации Министерства образования и науки Украины на период карантина. Так, Сергей Шкарлет на своем брифинге рассказал, что в школах будут принимать решения о переносе каникул самостоятельно, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом регионе.

И. о. министра образования отметил, что учебный год начинается с 1 сентября, но со своими особенностями из-за эпидемической ситуации в каждом регионе. В частности, в школах нужно предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и завершения учебных семестров.

Шкарлет сообщил, что в областях "зеленой", "желтой", «оранжевой» зон в школы можно ходить в обычном режиме. А вот в "красной" - посещать занятия запрещено, а обучение проводить в дистанционном режиме.

И. о. министра образования рекомендовал обеспечить учебные заведения масками, антисептиками и бесконтактными термометрами.

Напомним, обучение для студентов старших курсов в украинских вузах начнется с1 сентября, а для первокурсников бакалавриата и магистратуры - с 15 сентября

Однако, как утверждал и.о. главы Минобразования Сергей Шкарлет, в датах возможны изменения ведь вузы могут принять решение о старте занятий самостоятельно.

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