И. о. министра образования Сергей Шкарлет рассказал, что будет со школьными каникулами
Известны рекомендации Министерства образования и науки Украины на период карантина. Так, Сергей Шкарлет на своем брифинге рассказал, что в школах будут принимать решения о переносе каникул самостоятельно, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом регионе.
И. о. министра образования отметил, что учебный год начинается с 1 сентября, но со своими особенностями из-за эпидемической ситуации в каждом регионе. В частности, в школах нужно предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и завершения учебных семестров.
Шкарлет сообщил, что в областях "зеленой", "желтой", «оранжевой» зон в школы можно ходить в обычном режиме. А вот в "красной" - посещать занятия запрещено, а обучение проводить в дистанционном режиме.
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И. о. министра образования рекомендовал обеспечить учебные заведения масками, антисептиками и бесконтактными термометрами.
Напомним, обучение для студентов старших курсов в украинских вузах начнется с1 сентября, а для первокурсников бакалавриата и магистратуры - с 15 сентября
Однако, как утверждал и.о. главы Минобразования Сергей Шкарлет, в датах возможны изменения ведь вузы могут принять решение о старте занятий самостоятельно.
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