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Чиновники з Кабміну розповіли українцям, як працюватимуть школи на початку навчального року

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають "Українські Новини».

Так, школи будуть працювати в залежності від того, в якій карантинній зоні знаходяться.

"У "помаранчевій" зоні ми дамо рекомендації вчителям все-таки надягати захисний щиток, який є прозорим, який дозволяє передавати емоції", - зазначив він.

З першого вересня навчання в школах буде виглядати наступним чином.

"Помаранчева" зона:

Вчителів зобов'яжуть носити спеціальний захисний щиток. Він буде прозорим і дозволить передавати емоції.

"Зелена" зона:

Школам в даних регіонах вимога зі щитком діяти не буде. Проте, рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту (антисептик)

"Червона" зона:

Школи, які знаходяться в регіонах зі складною епідеміологічною ситуацією, працювати не будуть. Школярі будуть переведені на онлайн-навчання, яке діятиме весь період посиленого карантину.

Водночас Ляшко розповів, що загальним правилом до всіх шкіл буде вимірювання температури. Вчителів та учнів, у яких температура буде вище 37,2 градуса, не пускатимуть в освітній заклад.

Крім того, рекомендується починати навчання різних вікових груп в різний час. Це дозволить мінімізувати контакти між дітьми. У туалетах же повинні будуть знаходиться одноразові серветки, а мило має бути рідким.

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