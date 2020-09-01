В сети показали, в каких условиях лечится раненый на Донбассе украинский военный
Слова родственницы парня передает интернет издание "Про головне".
"Сегодня попала в больницу, навестить племянника, ось какую картину увидела. Лежит парень, воин который тяжело ранен, перенес 28 операций, еще должны делать операцию, на этой гнилой кровати, без постели, на клеенке, раздет", - сообщила женщина.
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По ее словам, такое отношение к украинским воинам просто непозволительное.
"Этот ребенок защищал нас всех от врага, а к нему отнеслись как к собаке, хозяева собакам дают что самое лучшее. Я шокирована нашими врачами и санитарками. Очень подло они поступают, с такими детьми, людьми. Много я увидела, но все не написать. Стыд и срам медицинским работникам", - заключила она.
Ранее мы сообщали, что в сети показали чем кормят украинских военнослужащих.
"Ужин костями курицы в 28-й бригаде! Нет слов. Начальнику столовой по барабану!", - подписал снимок военнослужащий.
Украинцы в сети выразили свое недовольство рационом военнослужащих.
Напомним, "Россияне будут скрипеть зубами": Украину поразило новое назначение.
Ранее Pliteka сообщала, что боевики активизировали на Донбассе, тревожные данные разведки: "противником были проведены...".
Также Politeka писала, что Зеленский наградил орденом "За мужество" бойца, который бросил группу во время боя.