"Хуже идиотов уже сложно представить. "Достойная" замена скотыняке с вилами и лабутенам на коляске. Поющий Черновецкий и втыкающий Допкин нервно курят в сторонке. Для тех кто не в курсе, это депутат СН и кандидат в мэры, Верещук, снимает ролик для предвыборной компании. Зеленые клоуны не перестают придуриваться, все что умеют. Кстати, я сначала подумала, что она в розовых ластах", - отметила волонтер.

Сама Верещук отметила, ролик не является эпатажным, а вполне приемлемый и приличный.

"Куда-нибудь, лишь бы до корыта", "Мы уже в европейской Украине. Достаточно!", "Возьмите меня хоть куда-нибудь", "Никак не успокоится!!!! Любит власть и халявные деньги", "Это капец. Так заболеть. В двери не пускают, так в окно залезу", - писали украинцы в сети.

"А то, что он креативный - да, потому что мы живем сейчас в мире 21-го века", - отметила нардеп.Ранее мы сообщали, что в сети раскритиковали возможное выдвижение Петра Порошенко на пост градоначальника столицы: