Як вважаєте, Володимир Зеленський вже багато зробив для України?

У мережі активно коментують фото Володимира Зеленського з " великого будівництва"

Як передає Politeka.net, знімок з'явився на офіційній Facebook сторінці глави держави.

Відзначимо, що в рамках робочої поїздки в Запорізьку область Президент Володимир Зеленський ознайомився з ходом будівництва автотранспортної магістралі через річку Дніпро в обласному центрі.

"Міст в Запоріжжі. Будуємо цілодобово! Хтось обіцяв багато років, а ми робимо!", - йдеться в підписі до знімка, з явним докором минулій владі і Петру Порошенку.

Українці по-різному відреагували на такий пост Зеленського. Багато хто підтримав "Велике будівництво", але були і ті, хто критикував гаранта.

"Диванні критики... легко судити і гнобити людину, яка прийшла відновлювати руїни країни. Ви зі своїм життям спочатку розберіться"," спасибі за вашу працю для успішної України Без корупціонерів в шоколаді", "Ти себе на тому фото бачив? Нарцис самозакоханий, що Ви там будуєте? Добудовуєте, ось правильне слово і гарантую, в три дорого", "Нарешті в Україні суперський президент. Позитивчик", "Може варто було йти на посаду головного будівельника або завгосп замість президента? Мости - це ж звичайно пряма відповідальність глави держави", - писали під знімком.



Нагадавши, Україна дорого заплатила за рішення Зеленського та його команди.

Як повідомляла Politeka, сходка Порошенка, Турчинова і Яценюка сполошила українців.

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