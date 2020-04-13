Стало известно, как Верховная Рада планирует рассматривать тысячи поправок к "антиколомойскому" закону

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на свои источники.

Как утверждают инсайдеры, слуги народа будут рассматривать более 16 тысяч поправок за 119 статьей регламента, которая позволяет голосовать поправки целыми разделами.

"Мы пойдем по 119 статье регламента. Это позволит отсеивать правки целым пачками. Мы так уже голосовали скандальный закон о "площадках Яценко", механизм такой есть", - подчеркнул один из членов профильного комитета Рады.

В частности, нардепы решили перехитрить олигарха Игоря Коломойского и его соратников, которые пытаются сорвать утверждение закона о банках огромным количеством поправок.

Планируется, что профильный комитет должен согласовать текст разделов, куда войдет какая-то часть правок. После этого нардепы будут голосовать за тексты разделов, отметая те правки, которые до этого отклонил комитет. Именно тогда можно ожидать, что "антиколомойский" закон, в котором заинтересован МВФ, будет принят в целом при условии наличия голосов.

"Комитет должен составить сравнительную таблицу и пройтись по всем 16 тысячах правок. Если честно, то можно было бы и на понедельник успеть. Если бы кто-то ставил такую ​​задачу. Пока же ориентируемся на вторую половину недели ", – добавил парламентарий.

Первое голосование уже показала, что монобольшинства не существует. Поэтому "Слуга народа" может пойти по проверенному сценарию: голоса добавит "ЕС", "Голос" и некоторые внефракционные депутаты.

А для утверждения важного законопроекта в целом Владимир Зеленский уже инициирует отдельное внеочередное заседание Рады.

"С одной стороны, нужно будет уговорить МВФ и Всемирный банк, что утвержденные редакции законов, которые с Фондом не согласовывали, сгодятся для выделения Украине транша. А с другой - придется пройти семь кругов ада против маэстро игры на украинской судебной системе Игоря Коломойского", - добавил автор статьи.

Собеседник также рассказал, что "антиколомойский" закон был готов еще в начале декабря.

"...Нельзя и отдать Коломойскому "Приват", и не отдать. Должен выбирать. Но Вова до последнего колебался и дотянул аж до вируса", - резюмировал инсайдер.

Ранее мы рассказывали о сговоре между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Как известно, МВФ поставил Украине условие для выделения $10 млрд.

Украина в обмен на транш должна утвердить "антиколомойский" закон и запустить рынок земли. А для позитивного голосования президенту Владимиру Зеленскому пришлось договариваться с другими нардепами, в том числе и пятым президентом Петром Порошенко, чтобы закон был утвержден.

Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.

Как сообщала Politeka, Зеленский в сговоре с Порошенко и "Голосом" заставил Раду принять закон о земле: "Чуть не плакал"

Также Politeka писала, что украинцы высмеяли ситуацию с рынком земли: "Просто они всех на..."