Волонтер Наталья Юсупова раскритиковала решения ТКГ об инспектировании на Донбассе совместно с представителями "ДНР"
Как передает Politeka.net, негодование она высказала на своей страничке в Facebook.
Как передает Politeka.net, негодование она высказала на своей страничке в Facebook.
Напомним, на внеочередном заседании ТКГ договорились о совместном инспектировании поселка Шумы при участии координатора от ОБСЕ.
Главарь "ДНР" Денис Пушилин, который ранее грозился уничтожить якобы незаконно возведенные инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, отреагировал на это соглашение.
"В случае если по итогам проведения совместной инспекции будет установлено, что украинская сторона допустила нарушения дополнительных мер в части продвижения своих позиций вблизи н.п. Шумы и не будет их устранять, мы самостоятельно уничтожим указанные позиции", - пригрозил он украинской стороне в своем Telegram-канале.
Такое заявление главаря боевиков оценила Наталья Юсупова:
"Вы сделали это вместе, зеленые негодяи. Это позор на весь мир, никто нас не будет больше уважать. Бандюк публично унижает украинскую армию", - жестко высказалась волонтер.
Напомним, Украина оплакивает мужественного воина, что известно о герое.
Как сообщала Politeka, ЧП на Донбассе: бойцы ВСУ бесследно исчезли на передовой, срочное обращение штаба.
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