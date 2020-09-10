Волонтер Наталья Юсупова раскритиковала решения ТКГ об инспектировании на Донбассе совместно с представителями "ДНР"



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Как передает Politeka.net , негодование она высказала на своей страничке в Facebook.

Напомним, на внеочередном заседании ТКГ договорились о совместном инспектировании поселка Шумы при участии координатора от ОБСЕ.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин, который ранее грозился уничтожить якобы незаконно возведенные инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, отреагировал на это соглашение.

