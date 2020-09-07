Украина продолжает нести непоправимые потери на передовой

Трагическую новость в своем Facebook сообщил глава ОО "Городенковское районное объединение участников АТО" Михаил Човганюк, передает Politeka.net.



Так, вчера, 6 сентября, в зоне проведения ООС погиб житель села Ольховы Городенковского района Ивано-Франковской области Тарас Кубийович.

"Война продолжается… По информации с фронта российско-украинской войны имеем 200-го. Сегодня погиб житель села Ольховцы Городенковского района Кубийович Тарас", - подчеркнул Човганюк в своем Facebook.



"Вечная память герою Украины", "Царство небесное", "Герои не умирают...", "Вечная память, отдыхай с миром", "Сочувствие родным и близким", "Пусть земля ему будет пухом, вечная память", - отреагировали простые украинцы в комментариях.

Стоит отметить, что за минувшие сутки на передовой погибли трое украинских военнослужащих. Эту информацию подтвердили в пресс-центре штаба ООС.

Двое бойцов, которые были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого, подорвались на неизвестном устройстве при попытке выйти на свои позиции.

Помимо этого, российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня вблизи Красногоровки, из-за чего был ранен боец ВСУ.

Уже вечером стало известно о новом обстреле позиций сил ООС, в результате которого погиб еще один военнослужащий.

А в районе Новгородского двое бойцов также подорвались на взрывном устройстве и получили ранения разной тяжести.

Напомним, на Донбассе оборвалась жизнь бойца ВСУ: известны первые подробности трагедии.

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