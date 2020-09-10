На Прикарпатье провели в последний путь погибшего на Донбассе воина ВСУ
Как передает Politeka.net, репортаж с места событий вела "Газета Край" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Священнослужители провели поминальную молитву, после корой тело воина доставят в родную деревню Вильхивци.
В сети украинцы разделили боль родных и близких Тараса.
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"Вечная память! Царство небесное. Сердце разрывается от боли. Искренние соболезнования родным!", "Вечная память герою", "Искренние соболезнования родным. Патриоту Украины светлая память. Царство Небесное", - писали украинцы в сети.
Ранее мы сообщали, что 6 сентября в зоне ООС на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Новгородское подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. В результате взрыва были ранены двое военнослужащих.
Спустя сутки боец скончался в больнице от многочисленных ожогов. Погибшим оказался матрос, огнеметчик огнеметного взвода рода радиационной химической биологической защиты 35-й отдельной бригады морской пехоты Руслан Михайловик Волков.
Напомним, Украина оплакивает мужественного воина, что известно о Герое.
Как сообщала Politeka, ЧП на Донбассе: бойцы ВСУ бесследно исчезли на передовой, срочное обращение штаба.
Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь защитника Украины: известны подробности трагедии.