На Прикарпатье провели в последний путь погибшего на Донбассе воина ВСУ



Как передает Politeka.net, репортаж с места событий вела "Газета Край" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Тарас Кубийович погиб 6 сентября около 17:00 в районе деревни Причепиловка Новоайдарского района Луганской области во время обстрела со стороны боевиков РФ.

Священнослужители провели поминальную молитву, после корой тело воина доставят в родную деревню Вильхивци.

В сети украинцы разделили боль родных и близких Тараса.

"Вечная память! Царство небесное. Сердце разрывается от боли. Искренние соболезнования родным!", "Вечная память герою", "Искренние соболезнования родным. Патриоту Украины светлая память. Царство Небесное", - писали украинцы в сети.



Ранее мы сообщали, что 6 сентября в зоне ООС на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Новгородское подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. В результате взрыва были ранены двое военнослужащих.

Спустя сутки боец скончался в больнице от многочисленных ожогов. Погибшим оказался матрос, огнеметчик огнеметного взвода рода радиационной химической биологической защиты 35-й отдельной бригады морской пехоты Руслан Михайловик Волков.

Напомним, Украина оплакивает мужественного воина, что известно о Герое.

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