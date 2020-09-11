Как вам такой поступок военнослужащего?

​Боец ВСУ в знак протеста против приказа Зеленского разорвал свое удостоверение участника боевых действий перед камерой и бросил его на землю



Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

"То, что наша власть приглашает врага на позиции наших побратимов ВСУ... Сколько было пролито крови, сколько покалеченных судеб? И вот так в наглую пригласить и показать, что мы не стреляем? Меня просто от этого тошнит", - заявил боец.

"Это (удостоверение участника боевых действий - ред.) уже не имеет никакого значение, после того, что сделали эти люди. Спасибо вам за то, как вы уважаете армию ВСУ", - заявил боец и разорвал удостоверение.

Ранее мы сообщали, что волонтер Наталья Юсупова раскритиковала решения ТКГ об инспектировании на Донбассе совместно с представителями "ДНР".

"Вы сделали это вместе, зеленые негодяи. Это позор на весь мир, никто нас не будет больше уважать. Бандюк публично унижает украинскую армию", - жестко высказалась волонтер в соцсетях.