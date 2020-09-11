Боец ВСУ в знак протеста против приказа Зеленского разорвал свое удостоверение участника боевых действий перед камерой и бросил его на землю
Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
"То, что наша власть приглашает врага на позиции наших побратимов ВСУ... Сколько было пролито крови, сколько покалеченных судеб? И вот так в наглую пригласить и показать, что мы не стреляем? Меня просто от этого тошнит", - заявил боец.
"Это (удостоверение участника боевых действий - ред.) уже не имеет никакого значение, после того, что сделали эти люди. Спасибо вам за то, как вы уважаете армию ВСУ", - заявил боец и разорвал удостоверение.
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