Домовленість про "спільне інспектування" на Донбасі можна трактувати як повну капітуляцію України у війні на сході
Як передає Politeka, таку думку висловив блогер та політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі.
Він зазначив, що в Тристоронній контактній групі по Донбасу домовились про "спільне інспектування" в районі населеного пункту Шуми, біля якого напередодні обіцяв почати обстріли ватажок "ДНР" Денис Пушилін.
"Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті Офісу президента.
За словами експерта, це означає, що Україна дала дозвіл на патрулювання певної ділянки фронту окупантом.
"Прошу вибачення, що таке "спільне інспектування"? З ким? Вони вже зовсім з дуба впали??? Україна дала дозвіл на те, щоб наша сторона, "інша сторона", тобто де-факто окупант, та представник ОБСЄ спільно патрулювали певну ділянку фронту. Бо, бачте, московські терористи погрожували обстрілювати цю територію", - обурився Смолій.
За такою логікою, за словами експерта, можна погрожувати щодо обстрілів території всього фронту, і потім українська влада на чолі із Зеленським буде погоджувати "спільне патрулювання" всієї лінії розмежування.
"Цікаво ще одне: як це прописали в документах? Як це було офіційно зафіксовано? Розумієте, по суті це дає можливість стороні агресора вимагати спільне патрулювання та певні спільні дії з Україною. А це вже не те що "не в‘яжеться", це скидається на повну капітуляцію перед агресором", - додав Смолій.
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