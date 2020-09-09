Він зазначив, що в Тристоронній контактній групі по Донбасу домовились про "спільне інспектування" в районі населеного пункту Шуми, біля якого напередодні обіцяв почати обстріли ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

"Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті Офісу президента.

За словами експерта, це означає, що Україна дала дозвіл на патрулювання певної ділянки фронту окупантом.

"Прошу вибачення, що таке "спільне інспектування"? З ким? Вони вже зовсім з дуба впали??? Україна дала дозвіл на те, щоб наша сторона, "інша сторона", тобто де-факто окупант, та представник ОБСЄ спільно патрулювали певну ділянку фронту. Бо, бачте, московські терористи погрожували обстрілювати цю територію", - обурився Смолій.

За такою логікою, за словами експерта, можна погрожувати щодо обстрілів території всього фронту, і потім українська влада на чолі із Зеленським буде погоджувати "спільне патрулювання" всієї лінії розмежування.