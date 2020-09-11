У президента Украины Владимира Зеленского появилось отвращение к народу

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Дмитрий Коренейчук на своей страничке в Facebook.

"Смотрел сегодня очередное общение Зеленского с прессой во время какой-то региональной поездки. И поймал себя вот на какой мысли. Зеленский уже даже не может скрыть, как ему противен народ", - отметил политолог.

По его словам, на это указывает много факторов.



"Это показывают и его мимика, и жесты, и слова. И заявление о том, что сами виноваты, что болеете коронавирусом. То есть Зеленский год грабит этот народ. И запаковался уже на десять жизней вперёд. Но ему так противно ещё четыре года корчить из себя «любителя народа», что просто тошнит. И это сквозит по всему поведению Зе", - уверен политолог.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский во время визита в Сумскую область, что будет ездить по регионам, "сколько его хватит".



"Сколько меня хватит, столько я буду ездить, буду проверять. Нравится это кому-то или нет", – сказал он.



По словам президента, он хочет "воочию увидеть, какого качества строятся дороги, как построены школы и садики, на которые выделяют бюджетные средства, обеспечены ли эти учреждения всем необходимым".



Напомним, ранее также в Днепре начались столкновения между активистами и охраной Зеленского, кадры: "хотели спросить о...".

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