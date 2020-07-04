4 липня тисячі людей влаштували масштабну акцію протесту в центрі Києва

Як передає Politeka.net, подробиці і кадри подій опублікувало видання "Українська правда".

Активісти, військовослужбовці, волонтери та представники націоналістичних організацій вийшли на вулиці Києва в рамках акції "200 днів брехні". Захід організували на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Учасники прийшли з гаслами "Досить брехні", "Свободу лікаря Кузьминко", "Коли почнуть шукати справжніх вбивць?" та іншими.

Все почалося у парку імені Шевченка, де влаштували імпровізований концерт - в якості сцени вибрали автомобіль. Пізніше, за підрахунками журналістів, близько 2,5 тисяч осіб, маршируючи центром Києва, попрямували до будівлі МВС, де почали палити фаєри. Після цього активісти перемістилися до Офісу президента Володимира Зеленського і скандували свої вимоги вже там.

Варто відзначити, що один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув під час вибуху в липні 2016 року, а в грудні 2019 12 грудня 2019 року правоохоронці затримали трьох подозреваеммых: медика Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненко, військову медсестру Яну Дугарь.

Нагадаємо, центр Києва в диму, почалися масові арешти і зіткнення з поліцією: кадри протесту.

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