Український музикант і колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський відмовився від ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, який йому планував вручити президент Володимир Зеленський

Свою відмову Олександр просто і доступно пояснив у відеозверненні в соціальній мережі Фейсбук, резонно зазначивши, що главі держави такий формат спілкування ближчий

За його словами, про те, що його внесли в списки тих, кого збираються нагороджувати, він дізнався з інтернету, де опублікований указ за підписом президента. Однак таку увагу до своєї персони співак і музикант вважає зайвою. Він упевнений: є більш гідні цієї нагороди люди.

Зокрема, він нагадав Зеленському про деяких з них.

"Сьогодні, коли ми йшли в колоні, ми також згадували про людей, яких безпідставно, принаймні, жодного разу не було надано жодного істотного доказу якоїсь їхньої провини, звинувачують у вбивстві, тяжкому злочині. Це мій друг і колега-музикант Андрій "Рифмайстер" Антоненко, це доктор Юлія Кузьменко, це військовий медик Яна Дугарь. Ось ці люди дійсно заслуговують на нагороди. Хоча б тому, що вже більше півроку вони потерпають від беззаконня. І в тому числі ваше ім'я замішане в цій справі, тому що за вашої участі було проведено брифінг, де людей безпідставно було названо вбивцями без суду, без слідства, без доказів. Просто на основі якихось фантазій", - заявив музикант.

При цьому Положинський підкреслив, що у нього вистачає нагород, які для нього по-справжньому дорогі.

"Для мене справжньою нагородою є мої концерти, моя публіка, люди, які підходять і дякують за мої пісні. Для мене нагородою є премія імені Василя Стуса, яку мені особисто вручив світлої пам'яті пан Єгеній Сверстюк. Для мене справжніми важливими нагородами є ті відзнаки, часто неофіційні і не пафосні, які мені вручали військові, офіцери, бойові командири під час або після наших концертів для бійців. Ось це для мене важливо, ось це мені потрібно".

Офіційне звернення. Сподіваюся, Володимир Зеленський матиме можливість його подивитися. Gepostet von Олександр Положинський am Montag, 24. August 2020

Що ж стосується орденів та інших державних нагород, артист порадив Зеленському залишити їх для тих, хто дійсно їх заслуговує.

"А мені це не потрібно! Дякую! Дуже дякую!",- підсумував своє офіційне відеозвернення до президента Олександр Положинський.

Публікація викликала величезний резонанс серед користувачів, і багато людей дякують музиканту за таку принципову позицію.

Нагадаємо, екс-лідера "Тартак" Положинського хочуть зробити мером Луцька, музикант дав відповідь.

Як повідомляла Politeka, Положинський закликав відмовитися від зв'язків з Росією.

Також Politeka писала, що Положинський пояснив, чому в Україні все йде шкереберть.