Український музикант і колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський відмовився від ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, який йому планував вручити президент Володимир Зеленський
Свою відмову Олександр просто і доступно пояснив у відеозверненні в соціальній мережі Фейсбук, резонно зазначивши, що главі держави такий формат спілкування ближчий
За його словами, про те, що його внесли в списки тих, кого збираються нагороджувати, він дізнався з інтернету, де опублікований указ за підписом президента. Однак таку увагу до своєї персони співак і музикант вважає зайвою. Він упевнений: є більш гідні цієї нагороди люди.
Зокрема, він нагадав Зеленському про деяких з них.
Нові правила карантину, що змінилося з 24 серпня і кому не пощастило найбільше: список
Очманіла Волочкова в бікіні вразила знімком, коханець порадував прямо в морі: "Це так прекрасно…"
Безбашенний син Тарзана й Корольової вразив витівкою на публіці, кадри злили в мережу: "Був пацан і немає пацана"
"Черга зі швидких і забиті палати": відео з одеської інфекціонки облетіло мережу
"Сьогодні, коли ми йшли в колоні, ми також згадували про людей, яких безпідставно, принаймні, жодного разу не було надано жодного істотного доказу якоїсь їхньої провини, звинувачують у вбивстві, тяжкому злочині. Це мій друг і колега-музикант Андрій "Рифмайстер" Антоненко, це доктор Юлія Кузьменко, це військовий медик Яна Дугарь. Ось ці люди дійсно заслуговують на нагороди. Хоча б тому, що вже більше півроку вони потерпають від беззаконня. І в тому числі ваше ім'я замішане в цій справі, тому що за вашої участі було проведено брифінг, де людей безпідставно було названо вбивцями без суду, без слідства, без доказів. Просто на основі якихось фантазій", - заявив музикант.
При цьому Положинський підкреслив, що у нього вистачає нагород, які для нього по-справжньому дорогі.
"Для мене справжньою нагородою є мої концерти, моя публіка, люди, які підходять і дякують за мої пісні. Для мене нагородою є премія імені Василя Стуса, яку мені особисто вручив світлої пам'яті пан Єгеній Сверстюк. Для мене справжніми важливими нагородами є ті відзнаки, часто неофіційні і не пафосні, які мені вручали військові, офіцери, бойові командири під час або після наших концертів для бійців. Ось це для мене важливо, ось це мені потрібно".
Що ж стосується орденів та інших державних нагород, артист порадив Зеленському залишити їх для тих, хто дійсно їх заслуговує.
"А мені це не потрібно! Дякую! Дуже дякую!",- підсумував своє офіційне відеозвернення до президента Олександр Положинський.
Публікація викликала величезний резонанс серед користувачів, і багато людей дякують музиканту за таку принципову позицію.
Нагадаємо, екс-лідера "Тартак" Положинського хочуть зробити мером Луцька, музикант дав відповідь.
Як повідомляла Politeka, Положинський закликав відмовитися від зв'язків з Росією.
Також Politeka писала, що Положинський пояснив, чому в Україні все йде шкереберть.