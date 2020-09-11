Одним из ключевых пунктов законопроекта является норма о возможности отстранения от работы и учебы лиц, которые:

являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний;

больны опасными для окружающих инфекционными болезнями;

контактировали с такими больными (в этом случае предусматривается выплата соцстрахования);

уклоняются от обязательного медицинского осмотра или прививки против инфекций, перечень которых устанавливается центральным органом исполнительной власти.

Также законопроектом Шевченко предлагается ввести обязательные прививки для ряда категорий работников. В случае необоснованного отказа от вакцины их не будут допускать на рабочее место по решению главного эпидемиолога в регионе.





Кроме того, законопроектом предлагается разрешать детям ходить в школу или садик только после соответствующего выбора семейного педиатра.

Такую инициативу довольно категорично восприняли в обществе, ведь непонятным остается, какие именно вакцины ждут украинцев.

Так, Telegram-канал "Ранковий кулик" призвал нардепов не голосовать за данный законопроект, напомнив, что вакцины от коронавируса в мире пока что нет.

Напомним, что школьникам объявили о дополнительных каникулах, заявление главы МОЗ: "дети не будут учиться...".