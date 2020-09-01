Украинские школы готовы к формату дистанционного образования, если страну накроет новая волна китайского вируса
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Полтавскую область, передает «Украинская правда».
По его словам, в любом случае онлайн-школа – это не выход, поскольку она не дает детям общения в той мере, в которой они в нем нуждаются, а также лишает ощущения свободы:
"Именно такой свободе и общению ты можешь научиться только в школе. И лучше, я уверен, знания воспринимаются, когда ты видишь учителя, когда учитель к тебе подходит. Заменить живую школу на школу онлайн невозможно".
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И тут же он подчеркнул, что страна может вернуться к этому формату вновь, если будет большая волна COVID-19.
Зеленский также отметил, что Украина одной из первых в Европе показала, что такое школа онлайн, запустив не только уроки по интернету, но и на телевидении.
«Почему мы делали TV, потому что, к сожалению, в отличие от некоторых или многих стран, интернета у нас в деревнях нет пока. Но мы тоже занимаемся этой программой», – заверил гарант.
Ранее мы писали, что в правительстве раздумывают над внеплановым отдыхом для детей.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, школьников могут ждать дополнительные каникулы, связанные с проведением местных выборов в условиях пандемии.
Мы также рассказывали о том, что дистанционное обучение будет в регионах, которые попали в "красную зону".
Напомним, школьные каникулы изменятся, в Минобразования сделали срочное заявление.
Как сообщала Politeka, ребенка могут исключить из школы за нарушение карантина.
Также Politeka писала, школы и вузы не откроются, кто останется дома с 1 сентября.