Украинские школы готовы к формату дистанционного образования, если страну накроет новая волна китайского вируса

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Полтавскую область, передает «Украинская правда».

По его словам, в любом случае онлайн-школа – это не выход, поскольку она не дает детям общения в той мере, в которой они в нем нуждаются, а также лишает ощущения свободы:

"Именно такой свободе и общению ты можешь научиться только в школе. И лучше, я уверен, знания воспринимаются, когда ты видишь учителя, когда учитель к тебе подходит. Заменить живую школу на школу онлайн невозможно".

И тут же он подчеркнул, что страна может вернуться к этому формату вновь, если будет большая волна COVID-19.

Зеленский также отметил, что Украина одной из первых в Европе показала, что такое школа онлайн, запустив не только уроки по интернету, но и на телевидении.

«Почему мы делали TV, потому что, к сожалению, в отличие от некоторых или многих стран, интернета у нас в деревнях нет пока. Но мы тоже занимаемся этой программой», – заверил гарант.

Ранее мы писали, что в правительстве раздумывают над внеплановым отдыхом для детей.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, школьников могут ждать дополнительные каникулы, связанные с проведением местных выборов в условиях пандемии.

Мы также рассказывали о том, что дистанционное обучение будет в регионах, которые попали в "красную зону".

Напомним, школьные каникулы изменятся, в Минобразования сделали срочное заявление.

Как сообщала Politeka, ребенка могут исключить из школы за нарушение карантина.

Также Politeka писала, школы и вузы не откроются, кто останется дома с 1 сентября.