У Держпродспоживслужбі попередили українців про можливий спалах китайського вірусу після початку навчального року

Так, голова відомства Олег Рубан пояснив ситуацію на прикладі Києва, передає "Сьогодні".

За його словами, непросту ситуацію створює те, що українці почали масово повертатися в місто після відпусток і канікул. І хоч на даний момент ситуація знаходиться під контролем, але поки невідомо, як буде розвиватися епідеміологічна ситуація найближчим часом.

Рубан зазначив, що в Держпродспоживслужбі прогнозують масові локальні спалахи інфекції в Києві, особливо це стосується трудових колективів.

"Якщо ми не стабілізуємо зараз ситуацію в цих колективах, то дійсно може відбутися масове поширення вірусу. А в результаті ми отримаємо вибух інфекції", - уточнив чиновник, додавши, щоб цього уникнути в даний час проводиться підготовка лікарняної бази і робота з директорами підприємств.

Рубан додав, що стосується можливого закриття шкіл на карантин, в даний час багато що залежить від самих людей і того, як вони будуть дотримуватися карантинних правил. За його словами, зупиняти навчальний процес - це крайній вихід.

"Все залежить від організації людей та проведення профілактичних заходів у колективах", - пояснив керівник Держпродпротребслужби.

Нагадаємо, в Україні рішенням Кабміну карантин продовжено до 31 жовтня. Однак голова уряду Денис Шмигаль припустив, що обмеження можливо не знімуть і в листопаді.

На даний момент в уряді готуються до спалаху захворюваності в Україні, який очікують у вересні-жовтні. Шмигаль зазначив, що хвиль може бути багато, тому всі очікують винаходу вакцини.

Нагадаємо, що школярам оголосили про додаткові канікули, заяву голови МОЗ: "діти не вчитимуться...".

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