В Украине могут сократить количество призывников этой осенью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию пресс-службы Генерального штаба ВСУ.

Так, в Главном управлении персонала Генерального штаба ВСУ отметили, что сокращение предусматривается из-за намерения увеличить количество военнослужащих военной службы по контракту, что требует определенной реорганизации и качественного укомплектования ВСУ рядовым и сержантским составом.

По данным Генштаба ВСУ, с начала 2020 года привлечено к военной службе по контракту 25 тыс. человек (из них более 2 тыс. человек офицерского состава).

"Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, которые будут подлежать призыву на срочную военную службу в октябре – декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.



Кроме того, Законом Украины от 04.06.2020 № 680-VIII "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно воинских званий военнослужащих", который вступает в силу с 01.10.2020 года, вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава, которые будут разделяться на младший, старший и высший состав.

Следует отметить, что это не единственное законодательное изменение: предполагается также улучшить механизмы социальной защиты военнослужащих и увеличить уровень материального (денежного) обеспечения.

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