Одиозный украинский композитор, шоумен и актер Владимир Быстряков попал в новый скандал
В частности, он поразил сеть резким высказыванием об украинском селе. Шоумен на своей странице в Facebook опубликовал фото фразы "Тицяй, що хочеш", которую заметил в одном из аэропортов Украины. По его мнению, лучше изучать творчество русских писателей, чем использовать сленг "сельских парней".
"Мне одному кажется, что нас насильно сунут в кугутский "хутор", попутно приучая к языковым "изобретениям", сильно отдающими сленгом сельских парубков?! Действительно, зачем изучать творчество Булгакова, Тарковского, Евтушенко.. если можно "тыцять шо хочеш"?!", - написал скандальный Быстряков.
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Пресс-офицер Национальной гвардии Украины Харытин Старский в своем Facebook-аккаунте возмутился, что Быстряков так пренебрежительно относится к украинскому селу и к государственному языку страны, в которой он живет.
"Живя в Украине, он самоизолировался от нашей культуры, но очень сильно возмущается, когда встречает незнакомые ему украинские слова. У него присутствуют все признаки шовинизима. Среди, которых пренебрежительное отношение к украинскому селу и попытки прикрыть собственную ограниченность за именами российских поэтов", - написал Старский.
Он также отметил, что композитор ограничил доступ к комментированию своих публикаций после критики пользователей соцсети в его адрес.
Напомним, что скандальный Быстряков не заметил российских военных на Донбассе.
Как сообщала Politeka, в базу «Миротворца» попал украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков.
Также Politeka писала, что украинцы жестко отреагировали на пророссийское заявление Быстрякова.