Журналист Аркадий Бабченко категорично высказался о терминологии, которую используют, чтобы описать войну на Донбассе

В частности, он призывает журналистов и пропагандистов РФ не использовать слова "конфликт", ведь оно обозначает только ту ситуацию, когда взаимные претензии предъявляют две стороны. При этом он навел примеры для лучшего понимания неправильности использования этого термина.

Такие выводы он сделал на своей странице в сети Facebook в 2018 году.

"Нельзя сказать "Конфликт Гитлера с евреями". Можно сказать только Холокост. Нельзя сказать "Конфликт Сталина и польских офицеров". Можно сказать только Катынь. У Чикатило не было конфликта с Еленой Закотновой. Было убийство маньяком девятилетней девочки. Не было немецко-польского конфликта. Была оккупация Польши Германией. Не было российско-грузинского конфликта. Была оккупация Грузии Россией", - навел примеры журналист.

В то же самое время Бабченко называет ситуацию на Востоке нашей страны не конфликтом Украины и России, а оккупацией России територии Украины.

"И нет никакого российско-украинского конфликта! У Украины в новейшей истории никогда не было никаких территориальных претензий к России! Никогда! Есть только оккупация Украины Россией. Только. Оккупация. Нападение. Самое подлое, самое ублюдочное из всех нападений этого Мордора", - резюмировал журналист.

Напомним, журналист Бабченко назвал покойную Волчек путинской подстилкой.

Как писала Politeka, журналист Аркадий Бабченко рассказал об ударе Путина.

Также сообщала Politeka, что Бабченко рассказал на какие украинские города нацелился Путин.