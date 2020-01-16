Президент РФ Володимир Путін підготував сценарій подій, які будуть відбуватися в майбутньому на території Росії, це явно не обіцяє нічого хорошого для країни-агресора

15 січня президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним Зборам анонсував зміни, які будуть внесені в Конституцію РФ. Багато експертів вважають, що глава Кремля переписує Конституцію так, щоб залишитися на своєму посту і правити в Росії вічно.

Як повідомляє Politeka.net, журналіст Аркадій Бабченко вирішив прокоментувати подію в Telegram-каналі.

У той же час журналіст попередив росіян, що Кремль на чолі з Володимиром Путіним, приготував РФ важке майбутнє. Далі в РФ буде лише гірше.

"Дорогі мої рожеві поні. Це тільки початок. Далі буде гірше. Буде війна. ГУЛАГ. Розвал. Розруха. Смажена собачатина в бочках. Алкоголіки з автоматами на блокпостах", - написав журналіст.

Бабченко також зазначив, що кілька років тому дав би пораду росіянам і сказав: "Біжіть від режиму за кордон". Однак зараз у нього зовсім інша думка на цей рахунок. За його словами, зараз настав час, коли росіяни повинні заплатити за свій "інфантилізм".

Журналіст з явним сарказмом прокоментував реакцію політичних експертів і аналітиків, які дуже сильно здивувалися після виступу Володимира Путіна.

"Всі так ахають, охають, наче й справді чекали, що в 2024 Путін скаже я втомився, я мухожук. А тут ху*к. Ви слухаєте "Маяк". Путін залишається! От же ж, бля*ь, несподіванка то яка. Хто б міг подумати, а… Рожеві поні побігли галопом, несучи рожеві мрії, гублячи рожеві окуляри і рожеві какашки" - написав Бабченко.

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Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

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