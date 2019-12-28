Покійна актриса Галина Волчек була довіреною особою Володимира Путіна і Сергія Собяніна

Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці у Фейсбук нагадав російський журналіст Аркадій Бабченко. Після звістки про смерть 86-річної актриси він вступив у суперечку з іншим російським журналістом і телеведучим Віктором Шендеровичем, який вшанував пам'ять артистки в мережі. В запалі суперечки Бабченко вказав на те, що Шендерович сумує про «чергову путінську підстилку, довірену особу окупанта і вбивці».

Бабченко нагадав про те, що за життя Волчек грала не тільки в кіно: «вона ще талановитіше грала довірену особу Путіна і довірену особу Собяніна». Журналіст зізнався, що не бачить причин сумувати про те, що актриса пішла з життя.

«Я в принципі не можу зрозуміти, про що тут сумувати. Тітка дожила до вісімдесяти шести років, тридцять з них керувала суперуспішним театром, слава, бабла неміряно, пошана, ордена від будь-якої влади - з усіма прижилася, з КПРС, з Єльциним, з Медведєвим, з Путіним, при будь-якій війні - Афгані, Чечні, Грузії, Україні - довге сите щасливе багате життя», - написав Бабченко.

Він також нагадав про те, що Путін, з яким люб'язно спілкувалася Волчек, винен у загибелі українців.

«Це вам не вісімнадцятирічний український пацан, убитий в донецькому аеропорту. Але ні. Ах, яка трагедія, яка втрата, яке горе. Ну, а те, що ручці вбивці цього самого пацана цілує, ну, то таке...», - обурився Бабченко.

Нагадаємо, у четвер, 26 грудня, не стало актриси і режисера Галини Волчек. Їй було 86. Причиною смерті стали набряки головного мозку і легень. Вранці у неї почали відмовляти органи. До вечора актриси не стало.

Нагадаємо, народну артистку СРСР, художнього керівника Московського театру «Сучасник» Галину Волчек госпіталізували увечері 23 грудня в Москві.

Для підтримки життя жінку ввели в стан медикаментозної коми. Вона перестала дихати самостійно ускладнень після двосторонньої пневмонії, після чого її підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, померла зірка радянського кіно Галина Волчек: колеги повідомили найстрашнішу новину.

Як повідомляла Politeka, Волчек перед смертю розкрила правду про дітей Пугачової: спливло листування, про яке ніхто не знав.

Також Politeka писала, що смерть Галини Волчек перервала спектакль, артисти плачуть за лаштунками.