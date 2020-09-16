В одном из украинских секонд-хендов нашли неожиданную вещь - футболку с изображением Владимира Путина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение волонтерши Натальи Юсуповой в соцсети.

Так, в одном из секонд-хендов Винницы продавали футболку с портретом лидера страны-агрессора.

По ее словам, этот товар в секонд-хенде увидели украинские военные.

"Город Винница, в магазине секонд-хенд продаются футболки с портретом Путина и надписью: "Нас не догонят". Седьмой год войны, тысячи убитых и раненых, что же вы, подонки, творите! Да еще украиноязычный город! Но наши воины догнали, и нет там больше портрета кровавого оккупанта. Вас догонят всех, это вопрос времени", - заявила Юсупова.

Украинские военные уничтожили сомнительный "сувенир" с изображением лидера страны-агрессора.

Общественный активист из Винницы Роман Костышин опубликовал на своей странице видео того, как патриоты разорвали одежду с Путиным на куски и выбросили в мусорку. Администрация магазина, по его словам, пошла на встречу и отдала футболку сама для утилизации.

Он также сообщил, что перед этим футболку уже хотел приобрести и нес на кассу местный подросток.

"Перед тем , как мы зашли в магазин, ее в кассу уже нес подросток в возрасте 13 лет, на вопрос для чего? - а это весело ги га)", - рассказал Костышин.

"Я из Винницкой области, и мне стыдно за это! Простите нас, дорогие Воины", "Подонки и предатели, к сожалению, таких еще много. Как могли такое позволить владельцы магазина? Идет война седьмой год", "Вот так и живем, на каждом шагу пророссийские негодяи", - пишут в комментариях.

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