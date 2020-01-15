Президент РФ Владимир Путин снова начал восхвалять "мощь" новейших российских ракет, за что был высмеян в сети

Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию едко подметил, что не ставит целью угрозы кому либо, а всего лишь заботится об укреплении обороноспособности страны-агрессора.

"Мы никому не угрожаем и не навязываем свою волю. Наши шаги на укрепление безопасности были сделаны своевременно. Впервые по ракетному вооружению мы никого не догоняем, а наоборот. Другим государствам только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед", – высказался Путин пафосно.

владимир путин

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Пользователи сети не смогли проигнорировать высказывание президента РФ и начали его активно комментировать в сети. В частности многие заявили, что никому в России не нужны ракеты, ведь люди обнищали и ждут улучшения жизни. Другие писали, что уже слушать не могут вранье Владимира Путина. 

""Мы никому не угрожаем и не навязываем свою волю". Ну да, конечно", "Ему надо напомнить, что российские ракеты сбивают гражданские лайнеры", "20 миллионов нищих на России очень рады ракетам", "Трепло!", "Господи, это слушать невозможно. Это такое скучное враньё. И ещё это по всему ТВ показали - стыдоба!", "Филька, на словах и на картинках, а действительно - муляжи. Уже даже на России не все ведутся на это".