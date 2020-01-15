Президент РФ Владимир Путин снова начал восхвалять "мощь" новейших российских ракет, за что был высмеян в сети
Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию едко подметил, что не ставит целью угрозы кому либо, а всего лишь заботится об укреплении обороноспособности страны-агрессора.
"Мы никому не угрожаем и не навязываем свою волю. Наши шаги на укрепление безопасности были сделаны своевременно. Впервые по ракетному вооружению мы никого не догоняем, а наоборот. Другим государствам только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед", – высказался Путин пафосно.
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Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.
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