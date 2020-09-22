В Украину прибыли британские десантники для участия в военных учениях "Объединенные усилия-2020"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, известно, что бойцы десантно-штурмовых войск Украины и Великобритании вместе успешно выполняют задачи во время учений "Объединенные усилия-2020".

На видео, которое появилось в сети, можно увидеть, как бойцы ДШВ Украины и Великобритании вместе готовятся к отражению атаки потенциального противника в рамках масштабных военных учений "Объединенные усилия-2020".

Быстро двигаясь, и слаженно работая - от командиров до солдат - бойцы элитных войск Великобритании и Украины доказывают, насколько эффективно они могут работать в общих и крайне интенсивных тренировках.

Стоит отметить также, что во время этих учений десантники работали не просто как коллеги, а как собратья.

Подобные учения в Украине ранее не проводились, однако все бойцы сразу же вступили во взаимодействие и подтвердили правдивость девизов десантников Британии и Украины - "Готовы ко всему!" и "Всегда первые!".

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