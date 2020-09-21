Під час російських військових навчань "Кавказ-2020" стався черговий казус - спалахнула пожежа, в результаті якої було знищено техніку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію блогера і офіцера ЗСУ Анатолія Штірліца.

Так, блогер опублікував відео, на якому можна помітити, як вогнем було знищено російську військову техніку.

"Навчання "Кавказ-2020". Збройні Сили Вейшнорії продовжують свої активні дії в тилу противника", - написав блогер.

Відео зняв один з російських військових на камеру свого мобільного телефону. Запис потрапив у соціальні мережі.

На опублікованих кадрах російські солдати в паніці намагаються на тросах відбуксирувати від основного угруповання техніки військову машину, охоплену вогнем. Її шини і корпус вже практично повністю вигоріли. Тип техніки через вогонь визначити досить складно. Друга машина в стороні охоплена чорним густим димом.

Раніше повідомлялось, що в Україні розпочались стратегічні командно-штабні навчання "Спільні зусилля-2020", які, за словами міністра оборони, є відповіддю на російські навчання "Кавказ-2020".

"Такі навчання з одного боку стануть відповіддю на російські навчання "Кавказ-2020", а з іншого боку - це буде спроба Генерального штабу, керівництва ЗСУ та Міноборони оцінити якість переходу на нову J-структуру і перевірити результати, яких вже вдалось досягнути", - повідомив глава Міноборони Андрій Таран.

Нагадаємо, одеситів сполошила військова авіація НАТО над містом.

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